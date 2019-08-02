Париж, 2 августа 2019, 17:28 — REGNUM
Лидеры стран Евросоюза выберут претендента на пост главы МВФ из троих кандидатов, 2 августа передает агентство Reuters.
Ранее из выборной гонки выбыли представитель Португалии Марио Сентено, глава совета министров финансов Еврозоны, а также министр экономики Испании Надя Кальвино.
Кандидатами являются голландец Йерун Дейсселблум, бывший глава совета министров финансов Еврозоны, глава центробанка Финляндии Олли Рен и представительница Болгарии Кристалина Георгиева, исполнительный директор Всемирного банка.
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