Париж, , 21:07 — REGNUM

Евросоюз определился с кандидатами на пост исполнительного директора Международного валютного фонда (МВФ), 26 июля передает агентство Reuters.

По информации агентства, в список вошли пятеро кандидатов. Это бывший глава совета министров финансов Еврозоны Йерун Дейсселблум, министр экономики Испании Надя Кальвино, председатель совета министров финансов еврозоны Марио Сентено, глава центрального банка Финляндии Олли Рен.

Кроме названных кандидатов, имена которых озвучивались ещё в ходе встречи представителей G7 во Франции, в список вошла исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева.

Ключевой страной, от которой будет зависеть выбор нового главы МВФ, является Франция — представительница этой страны Кристин Лагард является действующим исполнительным директором организации.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля МВФ официально инициировал процедуру выборов нового главы организации. Полномочия Лагард на посту главы МВФ истекают в сентябре.

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