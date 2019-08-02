Южно-Сахалинск, , 14:52 — REGNUM

Опережающие темпы развития экономики Дальнего Востока требуют наличия развитой социальной инфраструктуры, которая, к сожалению, на Дальнем Востоке недостаточна или находится в аварийном состоянии. Об этом сегодня, 2 августа, заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов на совещании, которое провел премьер-министр Дмитрий Медведев в Южно-Сахалинске, сообщается на сайте правительства РФ.

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Поэтому, по словам Козлова, в ДФО реализуются планы социального развития и экономического роста всего 58. На территориях, которые они охватывают, живут 6,6 млн человек — это почти 81% всего населения Дальнего Востока.

При этом экономика Дальнего Востока развивается опережающими темпами. Уже сейчас благодаря мерам государственной поддержки, таким как территории опережающего развития, свободный порт Владивосток, субсидии на инфраструктуру, реализуется 1745 инвестиционных проектов.

«Инвесторами вложено в экономику Дальнего Востока почти 550 млрд рублей и создано 37,5 тыс. рабочих мест, введено в эксплуатацию 237 проектов», — отметил Козлов.

Как сообщало ИА REGNUM, возможно «Аэрофлот» восстановит дополнительный авиарейс на Сахалин. Премьер-министр России Дмитрий Медведев пообещал попросить об этом руководство авиакомпании, заявил он на встрече с врио губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко.

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