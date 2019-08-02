Южно-Сахалинск, , 13:04 — REGNUM

Возможно «Аэрофлот» восстановит дополнительный авиарейс на Сахалин. Премьер-министр России Дмитрий Медведев пообещал попросить об этом руководство авиакомпании, заявил он на встрече с врио губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко, сообщается на сайте правительства РФ.

Самолеты авиакомпании «Аэрофлот» Андрей Грук © ИА Красная Весна

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«У «Аэрофлота» свои критерии того, куда и как летать, но, раз есть такая просьба, то естественно, я готов пару слов на эту тему руководству «Аэрофлота» сказать», — обещал Медведев.

Премьер-министр попросил Лимаренко подготовить на тему дополнительного рейса записку, для обсуждения этого вопроса с руководителями авиакомпании «Аэрофлот».

"Думаю «Аэрофлот» сможет изыскать возможности, чтобы ввести дополнительный рейс на Сахалин», — отметил Медведев.

Как сообщает ИА REGNUM, врио губернатора Сахалинской области Валерием Лимаренко заявил, что не хватает самолётов. Сейчас на Сахалин летает два самолёта в день, а нужен третий, нужно, чтобы в регион вернулся «Аэрофлот».

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