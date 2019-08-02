Южно-Сахалинск, , 14:34 — REGNUM

Лишь одна треть муниципальных дорог в Сахалинской области имеет твёрдое покрытие, две трети — это грунтовые дороги. Об этом сегодня, 2 августа, заявил врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым, сообщается на сайте правительства РФ.

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В 2019 году увеличен на 60% объём дорожного фонда. На 80% увеличили объёмы строительства. Дороги строятся там, где живут люди, это принципиально важно. Также есть план на пятилетку.

Но, отметил Лимаренко, есть просьба к федеральному центру — помочь с главной дорогой Сахалинской области, которая ведёт из Южно-Сахалинска на север, это почти 1000 км. 249 км этой дороги — в грунтовом исполнении.

«Действительно, это важнейшая артерия, которая идёт через весь Сахалин. Абсолютно правильно сделать эту дорогу заасфальтированной. Подготовьте предложения, какие средства и в какие сроки потребуются для этого», — сказал Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, задача власте Сахалина — за три года выйти с 250 тыс. кв. метров годовых на 500 тыс. кв. метров жилья. А в ближайшие 6−7 лет справиться с аварийным жильём на Сахалине

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