Южно-Сахалинск, , 08:37 — REGNUM

Аварийного жилья на Сахалине существенно больше, чем было официально зарегистрировано. Об этом заявил врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым, сообщается на сайте правительства РФ.

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По словам Лимаренко, это связано с тем, что территория Сахалинской области исторически формировалась как территория, где люди приезжали на вахту, и жильё строилось временное, барачного типа. На сегодняшний день это жильё стало ветхим.

В 2019 году в два раза увеличено финансирование строительства жилья. Уже за I полугодие объём строительства жилья на 20% превысил показатели 2018 года.

«Задача за три года выйти с 250 тыс. кв. метров годовых на 500 тыс. кв. метров жилья. А в ближайшие 6−7 лет справиться с аварийным жильём на Сахалине полностью», — подчеркнул Лимаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер министр РФ Дмитрий Медведев считает, что территории Курильских островов носят особый характер для России.

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