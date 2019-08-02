Южно-Сахалинск, 2 августа 2019, 07:37 — REGNUM
Обнулению налогов на Курилах — интересная инициатива. Об этом сегодня, 2 августа, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на совещании по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке, передает ТАСС.
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По его мнению, Курилы для России носят особый характер. Нужен специальный инструмент активизации бизнеса именно на Курильских островах.
«Стоит рассмотреть имеющиеся предложения по поддержке бизнеса и в Сахалинской области, и в целом на Курилах», — отметил Медведев.
Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа председатель правительства РФ Дмитрий Медведев прибыл на остров Итуруп южной группы Большой Курильской гряды.
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