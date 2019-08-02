Южно-Сахалинск, , 07:23 — REGNUM

Сегодня, 2 августа, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев прибыл на остров Итуруп южной группы Большой Курильской гряды, сообщает ТАСС.

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В посёлке Рейдово Медведев осмотрит строительные площадки школы двух и жилых домов .

Также премьер-министр посетит рыбоперерабатывающий завод «Ясный» и оздоровительный комплекс термальных вод «Жаркие воды».

Как сообщало ИА REGNUM, Ггенеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга на пресс-конференции заявил, что правительство Японии ответит на поездку Медведева на Курилы, «если таковая состоится, надлежащим образом».

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