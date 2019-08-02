Южно-Сахалинск, , 07:21 — REGNUM

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании в Южно-Сахалинске по соцразвитию центров экономического роста на Дальнем Востоке заявил, что его «достала ситуация» с недобросовестными подрядчиками.

«Проблема с подрядчиками, занижение цен на конкурсах — вообще эта ситуация, как говорят у нас, достала», — заявил Медведев.

По его словам, ранее он уже давал поручение по усилению ответственности в отношении недобросовестных подрядчиков. При этом речь идет не только об административной ответственности, но и о введении уголовного состава, который связан с манипуляциями итогов конкурса.

Как сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Медведев находится в Южно-Сахалинске с рабочим визитом. Он уже обсудил с врио губернатора региона Валерием Лимаренко вопросы развития области.

Сегодня, 2 августа, премьер-министр осмотрит социальные и инфраструктурные учреждения и объекты региона, а также проведет совещание по вопросам социально-экономического развития центров экономического роста на Дальнем Востоке.

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