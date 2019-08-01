Екатеринбург, , 09:51 — REGNUM

В Екатеринбурге торговля арбузами идёт бойко. Так, на рыночной площади можно найти несколько точек торговли бахчевыми, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

При этом попытки сэкономить на цене могут оказаться безрезультатными. Так, на одном из импровизированных рынков в микрорайоне Старая Сортировка практически на каждой точке стоимость арбузов за килограмм составляет 20 рублей. И только в одном месте было предложено заплатить 19 рублей.

При этом цены в магазинах, расположенных неподалёку, практически не отличаются. Там стоимость арбузов — 19 рублей 50 копеек.

Стоимость дынь в среднем 50 рублей за килограмм.

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Астраханских бахчевых пока нет. В основном продаются арбузы, привезённые из Казахстана и реже из Дагестана.

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