Первоуральск, Свердловская область, , 08:52 — REGNUM

В Свердловской области арбузы можно купить по 14 рублей за килограмм, но есть шанс найти предложение и по 84 рубля. О разбросе цен — в материале ИА REGNUM.

На Урале арбузы представлены в основном из Казахстана, Узбекистана и Оренбуржья. Также встречаются из Волгоградской области. В одном из федеральных сетевых магазинов в Первоуральске — пригороде Екатеринбурга — купить их можно по 42 рубля за килограмм, если не имеешь дисконтной карты. Владелец карты заплатит в два раза меньше.

В том же магазине можно найти арбуз без косточек. Он стоит 84 рубля за килограмм, если нет карты.

В других крупных магазинах арбузы можно найти по более демократичным ценам. В двух-трёх региональных сетях цены соответственно находятся на отметках 15,90, 24 и 26 рублей.

На крытом рынке Первоуральска эту большую ягоду можно купить по 25−28 рублей за кило. Уличные торговцы предлагают её по 17−18 рублей. А в одном из небольших магазинов корреспондент ИА REGNUM отыскал самую низкую цену — 14 рублей за килограмм.