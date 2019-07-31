Дублин, , 22:27 — REGNUM

Ирландская авиакомпания Ryanair объявила о предстоящем сокращении сотен пилотов и стюардесс, 31 июля передает агентство Reuters.

Авиакомпания Ryanair (cc) Andrew Thomas

Согласно заявлению руководства крупнейшего европейского лоукостера, в настоящее время Ryanair имеет избыток пилотов в размере 500 человек и около 400 «лишних» стюардесс и стюардов.

Сокращения связаны с резким падением прибыли и пересмотром планов авиакомпании на 2020 год.

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