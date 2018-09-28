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Забастовка Ryanair в шести странах коснулась 40 тыс. пассажиров

Экономика

24-часовая забастовка экипажей привела к отмене 250 из 2400 рейсов

Забастовка Ryanair в шести странах коснулась 40 тыс. пассажиров
JESHOOTScom
Задержка рейса

Дублин, 28 сентября 2018, 19:14 — REGNUM  Однодневная забастовка пилотов и бортпроводников Ryanair в шести европейских странах нарушила планы 40 тыс. пассажиров авиакомпании, 28 сентября передает агентство Reuters.

24-часовая забастовка экипажей ирландского дискаунтера в Германии, Бельгии, Нидерландах, Италии, Испании и Португалии привела к отмене 250 из 2400 рейсов Ryanair.

Тем не менее ущерб от забастовки оказался меньше, чем в августе: протест пилотов Ryanair в пяти странах ЕС в разгар курортного сезона коснулся 55 тыс. пассажиров.

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