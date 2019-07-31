Москва, , 12:28 — REGNUM

Российская валюта, которой в последнее время становится все сложнее удерживать позиции после завершения налогового периода, умеренно укрепляется на торгах 31 июля, но в целом движения котировок ограничены из-за снижения торговой активности в ожидании решения Федрезерва, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Пара доллар/рубль, которая накануне обновила максимумы в районе 63,70 руб., расположилась в районе 63,40 руб., снижаясь на 0,1% с начала сессии.

«Определенную поддержку российская валюта получает со стороны рынка нефти, где котировки Brent пытаются отстоять уровень $65 за баррель, торгуясь на вдухнедельных максимумах. Однако судя по тому, с каким трудом покупатели продвигают фьючерсы в северном направлении, рассчитывать на более устойчивый и масштабный подъем Brent в ближайшее время не стоит», — отметил эксперт.

Тем временем внимание участников рынка переключилось на заседание ФРС США, которое завершится вечером 31 июля, уже после закрытия российского рынка. А значит, рубль будет реагировать на решение регулятора уже 1 августа.

«Есть опасность, что американский Центробанк не даст прозрачных намеков на дальнейшее снижение ставки, что может стать разочарованием для сегмента рисковых активов, включая рубль, который в этом случае падет жертвой повсеместного укрепления доллара. До оглашения вердикта банка доллар, скорее всего, будет осциллировать неподалеку от текущих уровней», — считает Николаев.

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