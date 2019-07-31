Москва, , 12:20 — REGNUM

Июль оказался для российского рубля противоречивым месяцем — рубль потерял по отношению к доллару 0,8%, но зато вырос к евро на 0,38%. Август для российской национальной валюты нередко оказывался сложным. Однако похоже, что август 2019 года обещает быть достаточно спокойным, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора «Информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В первые пару дней августа рубль, несомненно, будет отыгрывать решение ФРС по процентной ставке, принятое 31 июля. Однако ближе к концу первой декады месяца влияние этого события будет уже учтено, а рынок начнет закладываться на новые важные события. Так, до конца первой декады августа Росстат опубликует статистику по инфляции потребительских цен за июль.

Также в августе не будет заседаний Банка России по процентной ставке, ФРС и ЕЦБ по аналогичному вопросу. Таким образом, четких ориентиров, связанных с направлениями монетарной политики, у рубля не будет, и его курс будет определяться новостями», — пояснила эксперт.

В конце августа ожидается важное политическое событие — саммит глав государств «большой семёрки». Примечательно, что в этом году на саммит G7 соберутся в основном критики глобализации и сторонники протекционизма, к которым, прежде всего, относятся президент США Дональд Трамп, премьер-министр Италии Джузеппе Конте и сторонник жёсткого Брекзита, недавно назначенный премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

«Так что конец августа в политическом отношении обещает быть жарким, что заметно будет сказываться на котировках доллара, евро и британского фунта стерлингов. Можно будет ожидать и волатильности в парах евро/рубль и доллар/рубль, причем не исключено, что колебания могут оказаться в пользу рубля. В течение августа прогнозируем доллар в коридоре 61−65 руб., а евро в диапазоне 69−74 руб.», — полагает Мильчакова.

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