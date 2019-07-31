Москва, , 08:43 — REGNUM

На сегодняшний день все дома по программе реновации в Москве проектируются по высоким стандартам, сопоставимым со стандартами бизнес-класса. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, сообщили в Стройкомплексе.

Заммэра уточнил, это касается и планировок, и отделки, и применяемых строительных материалов, и благоустройства прилегающих территорий.

По его словам, первые дома по реновации бизнес-класса появятся в столице в конце 2020 — начале 2021 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Москве строится около 100 жилых домом по реновации, еще около 50 домов проектируется.

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