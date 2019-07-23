Москва, , 16:12 — REGNUM

В Москве программу реновации пятиэтажек включили девять новых площадок, сообщили 23 июля на официальном портале мэра и правительства столицы.

Недвижимость Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Решение принято на заседании президиума правительства Москвы, которое провёл мэр Сергей Собянин. По новым адресам построят дома, предназначенные для переселения жителей столицы. Новые площадки находятся в семи районах города. Будущая площадь жилья, которое на них построят, составляет 124,4 тысячи кв. м. Эти объёмы позволят расселить 20 пятиэтажек или 1780 квартир.

Всего в программе реновации теперь 338 стартовых площадок. На них планируется строительство 4,9 млн кв. метров.

Адреса или ориентиры новых стартовых площадок: САО, р-н Бескудниковский, Коровинское шоссе, владение 6; САО, р-н Головинский, 2-й Лихачевский переулок, владение 4; САО, р-н Дмитровский, Долгопрудная улица, владение 10; ВАО, р-н Северное Измайлово, микрорайон 80, участок 1 (Щёлковское шоссе, дом 92, корпус 3); ЮВАО, р-н Нижегородский, Нижегородская улица, владение 94, корпус 4; ЮАО, р-н Нагорный, Электролитный проезд, владение 7а; ЗАО, р-н Можайский, улица Говорова, владение 14−16, улица Горбунова, владение 11, корпуса 3−4, улица Толбухина, владение 2, корпус 1, владение 4, корпус 1.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве согласован проект капремонта пятиэтажного жилого дома.

Читайте ранее в этом сюжете: Не реновация: в Москве капитально отремонтируют пятиэтажку