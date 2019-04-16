Москва, , 12:38 — REGNUM

Законопроект о праве граждан оформить отсрочку по погашению ипотечного кредита Госдума приняла во втором, решающем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 16 апреля.

Ипотека Иван Шилов © ИА REGNUM

Речь идет о так называемых «ипотечных каникулах» — возможности граждан, попавших в сложную жизненную ситуацию, получить отсрочку по ипотечным платежам на полгода. О необходимости таких изменений заявил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

Так, для получения ипотечных каникул гражданам необходимо одновременное соблюдение трех условий: речь идет о кредите на единственное жилье, ранее положения договора по требованию заемщика не изменялись, а сам заемщик попал в трудную жизненную ситуацию.

«Люди, оказавшиеся в беде, не должны из-за долгов лишаться своего единственного жилья. Законопроектом вводится запрет в период действия ипотечных каникул на изъятие переданного в залог единственного жилья гражданина», — заявлял ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Авторы законопроекта уточняют, какие именно ситуации считать трудными. Так, отсрочку по платежам по ипотеке могут получить граждане, потерявшие работу, инвалиды I или II группы, а также временно нетрудоспособные (более двух месяцев) граждане. Ко второму чтению профильный комитет также уточнил, что еще одной причиной для предоставления ипотечных каникул может стать снижение дохода заемщика на 30%, но при этом размер его среднемесячных выплат по ипотеке должен превышать 50% от этого дохода.

Кроме того, обращаться за ипотечными каникулами также смогут граждане, у которых увеличилось количество иждивенцев — несовершеннолетних детей или инвалидов. Однако для того, чтобы получить отсрочку по платежам, необходимо, чтобы доход заемщика снизился на 20%, а выплаты по ипотеке превысили 40% от дохода в месяц.

Помимо этого, законопроект обязывает правительство установить максимальный размер ипотечного кредита, на который можно оформить ипотечные каникулы. Пока правительство не определилось с такими лимитами, законопроект устанавливает, что предельный уровень ипотечного кредита, на который можно оформить каникулы, установлен на уровне 15 млн рублей.

Ко второму чтению депутаты по поручению президента РФ Владимира Путина также прописали, что законопроект коснется не только новых ипотечных кредитов, но и тех, что уже были выданы ранее.

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