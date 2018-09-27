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Жители киргизского села напали на китайских геологов

Происшествия

Местные жители протестуют против добычи золота китайской компанией

с.Майдан, Киргизия, 27 сентября 2018, 20:03 — REGNUM  Жители села Майдан Баткенской области Киргизии хотели зарезать прибывших из Китая сотрудников иностранной горнорудной компании, но в итоге заперли их в контейнерном домике, пишет «Kabarlar». Инцидент произошел во время митинга против разработки золоторудного месторождения «Шамбесай».

Свои действия участники акции протеста объяснили заботой об экологии в регионе. По словам местных жителей, всего в километре от месторождения «Шамбесай» располагается река Исфайрам, которая является источником питьевой воды для нескольких тысяч киргизстанцев и жителей соседнего Узбекистана. Издание не сообщает о дальнейшей судьбе китайских граждан и реакции на инцидент правоохранительных органов.

ИА REGNUM напоминает, что запасы золота на месторождении «Шамбесай» оцениваются приблизительно в 8 тонн. Лицензия на добычу драгоценного металла была выдана еще в 2012 году, но с тех пор разработка рудника так и не началась из-за постоянных протестов местного населения.

В Киргизии периодически происходят нападения на иностранных инвесторов, выкупивших лицензии на геологоразведку и разработку недр республики. Чаще всего от этого страдал от этого золоторудный комбинат «Кумтор». Также можно отметить случаи уничтожения имущества и спецтехники на золотоизвлекательной фабрике «Макмал» и попытку разграбить склад золотодобывающего госпредприятия «Кыргызалтын», расположенного на месторождении «Солтон-Сары» в Нарынской области.

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Горнорудная промышленность Туркестана
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