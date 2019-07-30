Нижний Новгород, , 12:06 — REGNUM

Первая партия велосипедов, которые смогут взять на прокат жители Нижнего Новгорода, выйдет в город 10 августа. Об этом сообщают организаторы сети велошеринга.

Прокат будет осуществляться с использованием мобильного приложения. Пользователи смогут взять велосипед на сутки за 150 рублей, на месяц за 600 рублей. За годовой абонемент необходимо заплатить 2,4 тыс. рублей.

Сеть Lucky Bike предлагает специальные антивандальные велосипеды, разработанные в Китае — с каучуковыми шинами, не имеющими камер, а также оснащённые замком-блокиратором, который показывает местоположение транспортного средства.

Напомним, в феврале администрация Нижнего Новгорода анонсировала создание сети велосипедных маршрутов протяженностью 40 км. Но пока этот вопрос находится только в стадии проработки, а велосипедные дорожки создаются как часть городских пространств.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение о реализации проекта общественного велопроката в регионе.

«Как руководитель профильной рабочей группы Госсовета РФ не могу не отметить экологичность этого вида транспорта», — отметил губернатор, который в декабре прошлого года возглавил группу по направлению «Экология».

Планировалось, что сеть велопроката с участием ВТБ заработает в 2020 году.

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