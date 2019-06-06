В Нижнем Новгороде с 2020 года начнет работать сеть станций велопроката

Санкт-Петербург, , 17:25 — REGNUM Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин изаместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников подписали соглашение ореализации проекта общественного велопроката в регионе. Документ подписан в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

В течение пяти лет, в соответствии с соглашением, на территории города может появиться 60 станций велопроката, которые предложат жителям около 600 велосипедов.

«ВТБ заинтересован в популяризации здорового образа жизни и готов расширять географию присутствия проекта «Велобайк» в регионах. Уверен, что полученный банком опыт позволит с легкостью запустить похожий сервис и на нижегородской площадке уже в следующем году», — заявил Печатников.

Никитин уточнил, что станции будут работать по следующему принципу — любой желающий сможет взять велосипед на станции проката и вернуть его на любую из имеющихся станций.

«Как руководитель профильной рабочей группы Госсовета РФ не могу не отметить экологичность этого вида транспорта», — отметил губернатор, который в декабре прошлого года возглавил группу по направлению «Экология».

Напомним, в феврале администрация Нижнего Новгорода анонсировала создание сети велосипедных маршрутов протяженностью 40 км. Но пока этот вопрос находится только в стадии проработки, а велосипедные дорожки создаются как часть городских пространств.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Москве сеть велопроката начала работать в тестовом режиме 20 апреля. С 25 апреля сеть заработала в полную силу.

Однако уже в первые дни тестов москвичи стали жаловаться на плохое техническое состояние велосипедов и проблемы с работой приложения. В частности, жителей не устраивают спущенные колёса, плохо налаженные тормоза, сбои при переключении скоростей и просто грязные и пыльные велосипеды. ПО работает не со всеми версиями операционной системы Android, наблюдались также проблемы с авторизацией.

И до настоящего времени пользователи жалуются, что вернули велосипеды на станции проката, а время пользования все еще идет.