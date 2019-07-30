Минск, , 10:38 — REGNUM

Национальная промышленная выставка Узбекистана открылась в национальном выставочном центре «БелЭкспо» в Минске. Об этом 30 июля сообщает национальное информационное агентство Узбекистана «УзА».

Отмечается, что мероприятие направлено на повышение объемов поставок узбекистанской продукции в Белоруссию, а также на информирование белорусских предпринимателей об инвестиционном потенциале Узбекистана.

В открытии выставки принял участие заместитель председателя правительства Узбекистана Элёр Ганиев. По его словам, стороны намерены довести взаимный товарооборот до $1 млрд в год.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне официального визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Белоруссию 29 июля в Минске открылся первый белорусско-узбекистанский межрегиональный форум.

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