Минск, , 08:36 — REGNUM

В рамках первого форума регионов Узбекистана и Белоруссии в сквере на улице Свердлова в Минске открыли памятник-бюст поэту Алишеру Навои, сообщает издание «Белта».

В мероприятии принял участие первый заместитель председателя сената Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана Садык Сафаев. От имени народу Узбекистана он выразил признательность президенту Белоруссии Александру Лукашенко, мэрии Минска и общественности.

Сафаев считает, что открытие памятника является подтверждением крепких связей между двумя народами. Отмечается, что памятник-бюст создан по эскизному проекту скульптора Максима Макаревича.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля — 1 августа президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит с официальным визитом Белоруссию. Стороны планируют обсудить состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в различных сферах.

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