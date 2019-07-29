Москва, , 20:14 — REGNUM

Новая поправка к закону о социальном предпринимательстве позволит бизнесу в России закрыть пробелы социальной политики государства, считает президент Ассоциации социальных предпринимателей Роман Алехин. Об этом он заявил 29 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя подписание президентом нового закона.

По его словам, закон расширит понятие социального предприятия. С этого момента региональные власти могут сами решать, какой бизнес нужно ввести в ранг социального.

«Закон даёт действительно широкое толкование социального предпринимательства, хотя исполнительная власть всегда пыталась ограничить понятие социального предпринимательства, как предпринимательство, которое работает для социально незащищенных слоев населения или с использованием их труда», — отметил Алехин.

Теперь эта группа предприятий будет определяться самими властями регионов, исходя из местных проблем и ресурсов. Таким образом, региональное правление получает новый инструмент решения местных проблем.

«Например, аграрный регион, понимая, что ему надо удержать жителей в селе, может практически любой бизнес возвести в ранг социального и начать оказывать ему поддержку, только бы он помогал развивать жизнь в сельской местности. И я считаю, что это главное в этом нормативном акте», — добавил он.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин 26 июля подписал закон о социальном предпринимательстве. Как ранее сообщало ИА REGNUM, документ определяет такие понятия, как «социальное предпринимательство» и «социальное предприятие», устанавливаются критерии предпринимательской деятельности.

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