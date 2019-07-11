Москва, , 12:20 — REGNUM

Закон о социальном предпринимательстве Госдума приняла в третьем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM11 июля. Дается определение нового вида предпринимательской деятельности и устанавливаются критерии, речь идет исключительно о малом и среднем бизнесе.

Так, социальное предпринимательство — деятельность, направленная на достижение общественно полезных целей, способствующая решению социальных проблем граждан и общества. При этом социальным предпринимательством не может считаться деятельность по производству или реализации подакцизных товаров (например, алкоголя), а также добычи или реализации полезных ископаемых, кроме общераспространенных.

На таких предприятиях предусмотрена квота для работы, например, инвалидов, одиноких или многодетных родителей, предпенсионеров и пенсионеров, в целом людей, нуждающихся в социальном обслуживании.

Такие предприятия включаются в специальный реестр и могут претендовать на государственную поддержку.