Пекин, , 15:41 — REGNUM

Китайский производитель Meizu уволил 30% своих сотрудников и закрыл большую часть своих магазинов. Об этом 29 июля сообщил портал Gizchina.

Издание отмечает, что, судя по всему, компания всячески борется за выживание и использует для этого все возможные способы. При этом власти Китая поддерживают производителя, вкладывая в него средства.

Сейчас Meizu сократила 30% персонала, большая часть увольнений пришлась на маркетинговую службу. В компании остались работать около 1 тыс. сотрудников. При этом Meizu оставила в каждой из 23 провинций Китая 5−6 магазинов.

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Напомним, в 2016 году в Китае работало около 2,6 тыс. магазинов Meizu. Ранее стало известно, что из компании ушли вице-президент Ли Нань и специалист Хун Ханьшэн, занимавший должность системного инженера. При этом генеральный директор Meizu Хуан Чжан в июле 2019 года заявил, что в 2020 году производитель выпустит смартфон с технологией 5G.

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