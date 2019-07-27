Пекин, , 07:57 — REGNUM

Китайская компания Huawei выпустила модифицированную версию флагманского смартфона Mate 20X, поддерживающую мобильную связь пятого поколения (5G). Об этом сообщается на сайте компании.

Как и оригинальный Mate 20X, 5G-модификация оснащена процессором SoC Kirin 980. Возможность подключения к 5G-сетям обеспечивает модем Huawei Baron 5000. Батарея ёмкостью 4200 мА·ч поддерживает функцию сверхбыстрой зарядки. Смартфон оснащён тремя камерами фирмы Leica разрешением 40 Мп, 20 Мп и 8 Мп.

Ожидается, что версия Mate 20X 5G с 8 Гб ОЗУ и 256 Гб хранилища будет стоить около 6200 юаней ($ 900 / € 810). Устройство поступит в продажу в течение нескольких недель. В частности, Mate 20X 5G уже доступен в Великобритании, в магазины Китая эта модель поступит 16 августа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле исследовательская компания Gartner представила прогноз, согласно которому к 2023 году половина поставляемых смартфонов будет поддерживать связь 5G.

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