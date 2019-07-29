Москва, , 15:29 — REGNUM

В понедельник, 29 июля, состоялось подписание соглашения между АНО «Россия — страна возможностей» и Министерством РФ по делам Северного Кавказа о сотрудничестве и взаимодействии по проекту «Профстажировки 2.0». Документ подписали генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта Алексей Комиссаров и министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Профстажировки 2.0» — совместный проект АНО «россия — страна возможностей» и Общероссийского народного фронта.

«На платформе проекта размещены уже 18 кейсов — как от самого министерства, так и от подведомственных ему институтов развития, например, от «Курортов Северного Кавказа». Задания направлены на создание условий для устойчивого экономического развития, преодоление административных барьеров и стимулирование социальных активностей, а также на реализацию инвестиционных проектов в регионе. Наибольшую активность в подготовке кейсов от всего СКФО проявили Ставропольский край и Республика Северная Осетия», — отметил Алексей Комиссаров.

Он добавил, что учащиеся, которые в рамках своих курсовых и дипломных работ предложат самые интересные решения, получат приглашение на практику или стажировку в министерство.

Министр Российской Федерации по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев отметил, что министерство заинтересовано в сотрудничестве с платформой «Россия — страна возможностей» по молодежным проектам, в числе которых «Профстажировки 2.0».

«Студентам, которым интересно заниматься вопросами Северного Кавказа, мы предоставим площадку и своих специалистов, которые будут оценивать их работы. Мы готовы дать возможность проходить практику и стажировку в стенах нашего министерства. Студент увидит, как реализуется общегосударственная политика в сфере социально-экономического развития на Северном Кавказе. Он уже сейчас может присматриваться, как лучше применить свои теоретические знания и наработки в формате федерального министерства и его подведомственных структур. Участие в проекте интересно и студенту, и любому вузу, и нашему министерству. От такой синергии выигрывают все», — подчеркнул Сергей Чеботарев.

Задания для студенческих работ из регионов СКФО направлены на создание условий для устойчивого экономического развития региона, преодоление административных барьеров, стимулирование социальных активностей, а также на решение вопросов, связанных с господдержкой инвестиционной деятельности.

Министерство, прежде всего, заинтересовано в новых механизмах и практиках по повышению туристической привлекательности Северного Кавказа и предложениях по улучшению инвестиционного климата в округе. Кроме того, для решения кейсов учащимся предстоит проанализировать лучшие практики по созданию промышленного кластера и сформировать систему лояльности и индивидуального подхода к туристам. Не осталась без внимания и «мусорная проблема»: требуются решения по раздельному сбору мусора как в горных районах, так и на всей территории Северного Кавказа.

Размещая на платформе задания, партнеры проекта помогают внедрять практико-ориентированные подходы в образовании и поддерживают работу социальных лифтов для самореализации молодежи.

Всего на сегодняшний день на платформе профстажировки. рф размещено 1347 кейсов от 433 партнеров. В их числе ПАО «Россети», ПАО «Ростелеком», ПАО «Аэрофлот», ООО «СИБУР Холдинг», ФГУП «Почта России», ГК «Росатом», ГК «ВЭБ.РФ», «Группа ГАЗ», Министерства строительства и ЖКХ России.

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