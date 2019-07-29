Москва, 29 июля 2019, 15:29 — REGNUM
В понедельник, 29 июля, состоялось подписание соглашения между АНО «Россия — страна возможностей» и Министерством РФ по делам Северного Кавказа о сотрудничестве и взаимодействии по проекту «Профстажировки 2.0». Документ подписали генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта Алексей Комиссаров и министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Профстажировки 2.0» — совместный проект АНО «россия — страна возможностей» и Общероссийского народного фронта.
Он добавил, что учащиеся, которые в рамках своих курсовых и дипломных работ предложат самые интересные решения, получат приглашение на практику или стажировку в министерство.
Министр Российской Федерации по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев отметил, что министерство заинтересовано в сотрудничестве с платформой «Россия — страна возможностей» по молодежным проектам, в числе которых «Профстажировки 2.0».
Задания для студенческих работ из регионов СКФО направлены на создание условий для устойчивого экономического развития региона, преодоление административных барьеров, стимулирование социальных активностей, а также на решение вопросов, связанных с господдержкой инвестиционной деятельности.
Министерство, прежде всего, заинтересовано в новых механизмах и практиках по повышению туристической привлекательности Северного Кавказа и предложениях по улучшению инвестиционного климата в округе. Кроме того, для решения кейсов учащимся предстоит проанализировать лучшие практики по созданию промышленного кластера и сформировать систему лояльности и индивидуального подхода к туристам. Не осталась без внимания и «мусорная проблема»: требуются решения по раздельному сбору мусора как в горных районах, так и на всей территории Северного Кавказа.
Размещая на платформе задания, партнеры проекта помогают внедрять практико-ориентированные подходы в образовании и поддерживают работу социальных лифтов для самореализации молодежи.
Всего на сегодняшний день на платформе профстажировки. рф размещено 1347 кейсов от 433 партнеров. В их числе ПАО «Россети», ПАО «Ростелеком», ПАО «Аэрофлот», ООО «СИБУР Холдинг», ФГУП «Почта России», ГК «Росатом», ГК «ВЭБ.РФ», «Группа ГАЗ», Министерства строительства и ЖКХ России.
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