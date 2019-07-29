Москва, 29 июля 2019, 15:29 — REGNUM

В понедельник, 29 июля, состоялось подписание соглашения между АНО «Россия — страна возможностей» и Министерством РФ по делам Северного Кавказа о сотрудничестве и взаимодействии по проекту «Профстажировки 2.0». Документ подписали генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта Алексей Комиссаров и министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Профстажировки 2.0» — совместный проект АНО «россия — страна возможностей» и Общероссийского народного фронта.

«На платформе проекта размещены уже 18 кейсов — как от самого министерства, так и от подведомственных ему институтов развития, например, от «Курортов Северного Кавказа». Задания направлены на создание условий для устойчивого экономического развития, преодоление административных барьеров и стимулирование социальных активностей, а также на реализацию инвестиционных проектов в регионе. Наибольшую активность в подготовке кейсов от всего СКФО проявили Ставропольский край и Республика Северная Осетия», — отметил Алексей Комиссаров.

Он добавил, что учащиеся, которые в рамках своих курсовых и дипломных работ предложат самые интересные решения, получат приглашение на практику или стажировку в министерство.

Министр Российской Федерации по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев отметил, что министерство заинтересовано в сотрудничестве с платформой «Россия — страна возможностей» по молодежным проектам, в числе которых «Профстажировки 2.0».

«Студентам, которым интересно заниматься вопросами Северного Кавказа, мы предоставим площадку и своих специалистов, которые будут оценивать их работы. Мы готовы дать возможность проходить практику и стажировку в стенах нашего министерства. Студент увидит, как реализуется общегосударственная политика в сфере социально-экономического развития на Северном Кавказе. Он уже сейчас может присматриваться, как лучше применить свои теоретические знания и наработки в формате федерального министерства и его подведомственных структур. Участие в проекте интересно и студенту, и любому вузу, и нашему министерству. От такой синергии выигрывают все», подчеркнул Сергей Чеботарев.

Задания для студенческих работ из регионов СКФО направлены на создание условий для устойчивого экономического развития региона, преодоление административных барьеров, стимулирование социальных активностей, а также на решение вопросов, связанных с господдержкой инвестиционной деятельности.

Министерство, прежде всего, заинтересовано в новых механизмах и практиках по повышению туристической привлекательности Северного Кавказа и предложениях по улучшению инвестиционного климата в округе. Кроме того, для решения кейсов учащимся предстоит проанализировать лучшие практики по созданию промышленного кластера и сформировать систему лояльности и индивидуального подхода к туристам. Не осталась без внимания и «мусорная проблема»: требуются решения по раздельному сбору мусора как в горных районах, так и на всей территории Северного Кавказа.

Размещая на платформе задания, партнеры проекта помогают внедрять практико-ориентированные подходы в образовании и поддерживают работу социальных лифтов для самореализации молодежи.

Всего на сегодняшний день на платформе профстажировки. рф размещено 1347 кейсов от 433 партнеров. В их числе ПАО «Россети», ПАО «Ростелеком», ПАО «Аэрофлот», ООО «СИБУР Холдинг», ФГУП «Почта России», ГК «Росатом», ГК «ВЭБ.РФ», «Группа ГАЗ», Министерства строительства и ЖКХ России.

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