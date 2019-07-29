Нур-Султан, , 07:22 — REGNUM

Перевозки пассажиров воздушным транспортом в Казахстане по итогам первой половины 2019 года составили 3,65 млн человек, что на 3% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом 29 июля сообщает аналитический портал EnergyProm со ссылкой на комитет по статистике министерства национальной экономики республики.

За отчетный период перевозки грузов и багажа составили 12,16 тыс. тонн, что на 13,1% больше, чем в январе-июне 2018 года. Доходы авиакомпаний от перевозки пассажиров выросли на 16,7%, до 166,2 млрд тенге ($432 млн), от перевозки грузов и багажа — на 25%, до 3,91 млрд тенге ($10,2 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-февраля 2019 года доходы авиакомпаний Казахстана составили 49,7 млрд тенге ($132 млн), что на 21,2% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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