Нур-Султан, , 13:57 — REGNUM

Прямое авиасообщение между Нур-Султаном и Тель-Авивом предложила открыть посол Израиля в Казахстане Лиат Вексельман, сообщает 25 июля издание BNews.

25 июля израильский дипломат встретилась с председателем комитета гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Талгатом Ластаевым.

Во время переговоров Вексельман предложила установить пятую степень свободы воздуха в аэропортах Нур-Султана и Алма-Аты для китайской компании Hainan Airlines, которая выполняет авиарейсы между Тель-Авивом и Шанхаем.

Напомним, 17 июля в комитете гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана сообщили о запуске прямого авиасообщения между Нур-Султаном и Шанхаем. По данным ведомства, авиарейс планируется запустить в первом квартале 2020 года.

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