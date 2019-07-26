Милан, Италия, , 12:53 — REGNUM

Итальянские министры, представляющие в коалиционном правительства партию «Лига» Маттео Сальвини, настаивают на снижении и унификации ставок НДФЛ уже в 2019 году, передает Adnkronos в пятницу, 26 июля.

Проект предполагает, что ставки НДФЛ будут снижены до 15% для всех, чей семейный заработок не превышает 55−60 тыс. евро. По оценкам, речь идет о 40 миллионах граждан, то есть двух третях граждан страны.

Министр экономики и финансов Джованни Триа вновь заявил, что итальянский бюджет может не выдержать одновременного снижения пенсионного возраста, введения новых пособий (эти два решения вступили в силу весной 2019 года), а также намеченных на зиму отказа от повышения НДС и снижения ставок НДФЛ. Министр предлагает выбрать один из двух последних пунктов и отказаться от него.

Лидер «Лиги» вице-премьер Сальвини в пятницу заявил, что правительство должно будет «выбрать», поддерживает оно Триа или поддерживает самого Сальвини. Сальвини согласен с тем, что снижение налогов будет «шоковым», но не согласен с тем, что этот шок не пойдет экономике на пользу.

Еще прямее высказался его коллега по партии, глава парламентской комиссии по финансовым вопросам Клаудио Борги: по его словам, «Триа никто не заставляет работать министром».

Читайте также: В Италии подоходный налог для 20 миллионов семей могут снизить до 15%