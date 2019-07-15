Рим, , 15:52 — REGNUM

Одна из двух партий итальянской правящей коалиции — «Лига» Маттео Сальвини — предложит унифицировать и снизить ставки НДФЛ до 15% для всех, чей годовой семейный доход не превышает 55 тыс. евро, заявил в понедельник, 15 июля, представитель партии по экономическим вопросам Армандо Сири, передает информагентство Askanews.

Снижение ставок налога может быть учтено в бюджете на 2020 год. По словам Сири, оно может коснуться 20 миллионов семей и 40 миллионов человек, то есть почти двух третей населения страны, которые смогут таким образом сэкономить более 12 млрд евро.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в ответ на просьбу прокомментировать инициативу «Лиги» заявил, что правительство рассмотрит все предложения перед рассмотрением бюджета в июле-августе текущего гола.

Ранее министр экономики и финансов Италии Джованни Триа отмечал, что если правительство действительно намерено снизить ставки НДФЛ, то ему придется отказаться от другой своей инициативы — отказа от запланированного предыдущими властями повышения НДС.

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