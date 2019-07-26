Рим, , 12:34 — REGNUM

В Италии утром в пятницу, 26 июля, началась забастовка работников авиакомпаний и других авиационных служб, передает информагентство Askanews.

Это первая в истории итальянских профсоюзов всеобщая забастовка работников авиатранспорта. Она продлится 4 часа — с 10 до 14 часов по местному времени.

Как сообщалось ранее, авиакомпания Alitalia отменила 113 рейсов, намеченных на пятницу — в основном местного сообщения. Из-за забастовки будут отменены или перенесены и рейсы других компаний.

Профсоюзы, организовавшие забастовку, требуют от правительства выполнения предложенных ими мер по реформированию отрасли. В частности, они предлагают борьбу с демпингом, стимулирование конкуренции, инициирование переговоров по продлению действия трудовых контрактов. Кроме того, они настаивают на принятии «конкретного плана» возрождение авиакомпании Alitalia.

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