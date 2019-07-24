Москва, , 15:14 — REGNUM

На сегодняшнем аукционе, 24 июля, Министерство финансов РФ разместило облигации федерального займа (ОФЗ) серии 26 230. Об этом сообщается на сайте Московской биржи.

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Уточняется, что срок погашения облигаций, размещённых на сумму 20 млрд рублей, заявлен в марте 2039 года. Спрос на аукционе достиг 35,277 млрд рублей. При этом средневзвешенная доходность выпуска составляет 7,48% годовых.

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине мая 2019 года Министерство финансов России разместило облигации федерального займа на общую сумму 133,1 млрд рублей. В частности, Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска №26 227 с датой погашения 17 июля 2024 года на 94,74 млрд рублей, установив тем самым абсолютный рекорд по объёму разового размещения гособлигаций.