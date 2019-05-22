Минфин может сократить объем размещения облигаций федерального займа

Москва, , 09:33 — REGNUM Министерство финансов России может снизить объем размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) во второй половине 2019 года, сообщил глава департамента госдолга Минфина Константин Вышковский.

«Если не произойдет никаких негативных событий, то мы вынуждены будем снижать, максимально плавно, объем предложения», — заявил Вышковский, добавив, что программа по заимствованиям выполняется ускоренными темпами.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая Минфин РФ разместил облигации федерального займа на общую сумму 133,1 млрд рублей. Кроме того, 15 апреля ведомство установил рекорд по размещению гособлигаций в рамках одного дня, разместив 5-летние и 10-летние ОФЗ на общую сумму 136 млрд рублей.

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