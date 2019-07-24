Братислава, , 13:16 — REGNUM

С конвейера немецкого завода Volkswagen в Братиславе сошел юбилейный, миллионный по счёту кроссовер Touareg. Об этом 24 июля сообщается на сайте Motor1.

Юбилейное авто было выпущено в особой модификации и под названием ONE Million. У машины появились специальные шильдики с названием комплектации, колесные диски оригинального дизайна, диффузор, глянцевые накладки на колесных арках, а также кожаная обивка кресел.

В качестве дополнительного оборудования автопроизводитель предлагает пакет R-Line Black Style с особым декором.

Под капотом юбилейной версии автомобиля установлен трехлитровый дизельный агрегат мощностью 286 л. с., работающий в паре с 8-скоростным «автоматом» и приводом 4×4.

Напомним, 23 июля 2019 года представители Volkswagen сообщили, что планируют в 2022 году в Европе начать продажи нового компактного кроссовера на базе модели Polo.

Читайте также: Volkswagen планирует начать продажи в России VW Arteon