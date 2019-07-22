Москва, , 15:50 — REGNUM

Немецкий автопроизводитель Volkswagen озвучил намерение начать продажи в России легкового четырехдверного купе Arteon. Об этом 22 июля сообщает издание Motor1.

Точная дата продаж новинки в России пока неизвестна. Однако исходя из сообщения представителей компании в Instagram, старт продаж нового купе произойдёт в 2020 году.

Предварительные спецификации будущей новинки пока неизвестны. Также пока нет информации о том, доберётся ли Arteon до России уже в обновленном варианте или же немецкая автокомпания начнёт свои продажи с дореформенной модели. Купе предназначено для той же аудитории, на которую был ориентирован седан Passat CC. Реализация этой модели в нашей стране прекратилась в 2017 году. Причиной этого стало снижение спроса на данную модель.

Как передаёт агентство «Автостат», Volkswagen в 2016 году, когда было принято решение о прекращении поставок, продал в России лишь 28 моделей Passat CC.

Напомним, в Германии базовая версия Arteon с 2-литровым мотором, мощность которого 190 л. с., стоит более 45 тыс. евро.

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