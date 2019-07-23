Вашингтон, , 19:31 — REGNUM

Международный валютный фонд (МВФ) резко пересмотрел прогноз роста экономики для стран Латинской Америки, 23 июля передает агентство Reuters.

Латинская Америка Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно новому прогнозу МВФ, средний рост экономики латиноамериканских государств в 2019 году составит 0,6%. В апреле 2019 года МВФ прогнозировал рост экономик стран Латинской Америки в текущем году на 1,4%.

В частности, оценка роста для экономики Бразилии в 2019 году была снижена с 2,1% до 0,8%, для экономики Мексики — с 1,6% до 0,9%. МВФ также ожидает «углубления рецессии» в Аргентине и сокращения экономики Венесуэлы на 35%.

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