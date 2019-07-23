Вашингтон, , 17:25 — REGNUM

Международный валютный фонд (МВФ) понизил свою оценку роста мирового валового продукта в 2019—2020 годах, следует из доклада «Перспективы развития мировой экономики», опубликованного 23 июля на официальном сайте фонда.

Прогноз МВФ на 2019 год понижен с прежних 3,3% до 3,2%, на 2020 год — с 3,6% до 3,5%.

В комментарии аналитиков фонда отмечается, что оценка понижена исходя из опубликованных на сегодняшний день данных по ВВП, а также с учётом замедляющейся инфляции. Эти данные, как считают в МВФ, свидетельствуют о более низкой, чем ожидалось, глобальной экономической активности.

В числе негативных факторов в докладе упоминаются торговая война между США и Китаем и риски для глобальных цепей поставок технологической продукции в связи с перспективами санкций Вашингтона, а также неопределённость в связи с Brexit. Отмечается, что в целом растущая геополитическая напряжённость привела к дестабилизации цены на энергоносители.

В МВФ также подчёркивают, что пока ещё ожидаемое ускорение роста мирового ВВП в 2020 году имеет неустойчивый характер, поскольку данный прогноз предполагает урегулирование текущих разногласий в торговой политике и стабилизацию ситуации в развивающихся странах и странах с формирующимся рынком, экономики которых в настоящее время испытывают стресс.