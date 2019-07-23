Чебоксары, , 12:16 — REGNUM

В Чувашии долги по заработной плате сократились на 1 млн рублей и составили почти 97 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве труда и социальной политики республики со ссылкой на оперативные данные госинспекции труда по региону.

По данным на 22 июля, текущая задолженность составляет 96,9 млн рублей. Долги сложились в 31 организации перед 2191 работником. За две недели, с 9 по 22 июля, долги погашены на 1 млн рублей.

Что касается банкротного ГУП «Чувашавтотранс», то перед работниками частично погашена задолженность в сумме 62,1 млн рублей. Оставшуюся часть задолженности планируется погасить в августе.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года премьер-министр Чувашии Иван Моторин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда правительства 57 млн рублей на погашение долгов по зарплате на «Чувашавтотрансе», где накоплено порядка 90 млн рублей задолженности.

Напомним, в сентябре 2018 года ГУП «Чувашавтотранс» признан банкротом, открыта процедура конкурсного производства. На момент открытия банкротного дела на предприятии числились 795 человек (на 1 января 2018 года — 868 человек), из них 634 человека отправлены в вынужденный простой с оплатой 2/3 среднемесячного заработка. На тот момент текущая задолженность предприятия по требованиям об оплате труда, образовавшаяся с июля по август 2018 года, составляла 14 088 136 рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 1 июля регионы Поволжья сократили просроченную задолженность по заработной плате на 21,2% по сравнению с июньскими данными или на 66 млн рублей. На эту дату общий объем долгов по зарплате в Поволжье составил 245,5 млн рублей. Четвёрка регионов, которые накопили самую крупную задолженность по зарплатам, сохраняется уже в течение нескольких месяцев: Татария, Башкирия, Кировская область и Чувашия.

Подробнее: Регионы Поволжья сократили задолженность по зарплате на 21,2%