Чебоксары, 4 июля 2019, 11:42 — REGNUM
В Чувашии в рамках дела о банкротстве ГУП «Чувашавтотранс» в настоящее время «анализируется деятельность» «в отношении тех лиц, которые так или иначе принимали участие» в работе перевозчика. Пристальное внимание уделено, «в первую очередь», лицам «из числа руководства» предприятия. Кроме того, по «трём направлениям» проводится работа по погашения более 90 млн рублей задолженности по заработной плате. С обсуждения ситуации на предприятии началось сегодня, 4 июля, заседание Госсовета Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Вице-премьер — министр транспорта Чувашии Александр Николаев в своём выступлении сообщил, что «сложная ситуация в «Чувашавтотрансе» возникла «не сегодня», а «ещё в начале 2000-хгодов». По его словам, ранее процедура банкротства «уже вводилась, назначался временный управляющий, происходила смена руководства предприятия, сокращалась численность работников, снижался объём перевозок».
По его словам, работа по погашению долгов проводится по «трём направлениям». В частности, 14 июня 2019 года решением суда изменена календарная очередность удовлетворения требований кредиторов с приоритетным погашением зарплатных долгов. Александр Николаев заверил, что «тем самым у нас появилась реальная возможность выплаты задолженности зарплаты».
Главный транспортник Чувашии уточнил, что в настоящее время задолженность по зарплате погашена перед 700 работниками на сумму 61 млн рублей:
На вопрос главы фракции «Справедливая Россия» Игоря Молякова о том, как республика планирует решать проблемы с задолженностью на других предприятиях, министр сослался на то, что назначен на должность 30 апреля 2019 года, а до этого «два года был в другой системе немножко». На что член фракции ЛДПР Константин Степанов заметил, что при таком подходе министров «можно нанимать каждые три месяца, и каждый не будет отвечать за то, что сделано». Он также напомнил, что предыдущий министр транспорта предлагал решать проблему с задолженностью по зарплате за счёт бюджета, а также компенсировать все выпадающие доходы по перевозке пассажиров, однако предложение не было поддержано. Оппозиционер также поддержал члена фракции КПРФ Григория Данилова, поинтересовавшегося, «кто персонально ответит за развал предприятия», в результате чего «затыкаете дыры нашими деньгами, государственными, наших налогоплательщиков».
В результате 31 депутат проголосовал за принятие информации к сведению, пятеро проголосовали против, один воздержался.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 февраля 2018 года в отношении «Чувашавтотранса» было введено наблюдение. В сентябре Арбитражный суд Чувашии вынес решение о признании предприятия банкротом и открытии конкурсного производства. «Чувашавтотранс» обслуживал более 230 городских и пригородных маршрутов, два междугородных и 23 межобластных.
В июне 2019 года премьер-министр республики Иван Моторин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда правительства 57 млн рублей на погашение долгов по зарплате на «Чувашавтотрансе».
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