Чебоксары, , 11:42 — REGNUM

В Чувашии в рамках дела о банкротстве ГУП «Чувашавтотранс» в настоящее время «анализируется деятельность» «в отношении тех лиц, которые так или иначе принимали участие» в работе перевозчика. Пристальное внимание уделено, «в первую очередь», лицам «из числа руководства» предприятия. Кроме того, по «трём направлениям» проводится работа по погашения более 90 млн рублей задолженности по заработной плате. С обсуждения ситуации на предприятии началось сегодня, 4 июля, заседание Госсовета Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Вице-премьер — министр транспорта Чувашии Александр Николаев в своём выступлении сообщил, что «сложная ситуация в «Чувашавтотрансе» возникла «не сегодня», а «ещё в начале 2000-хгодов». По его словам, ранее процедура банкротства «уже вводилась, назначался временный управляющий, происходила смена руководства предприятия, сокращалась численность работников, снижался объём перевозок».

"Самое главное — изнашивался транспорт. Всё это привело к тому, что в сентябре 2018 года в отношении «Чувашавтотранса» была введена процедура конкурсного управления. Сотрудники предприятия не получали зарплату с июля 2018 года. В текущем году образовалась задолженность перед 804 работниками в размере более 90 млн рублей. Исходя из этого, руководством республики было принято решение о выделении дополнительных средств на погашение задолженности», — сказал глава минтранса Чувашии.

По его словам, работа по погашению долгов проводится по «трём направлениям». В частности, 14 июня 2019 года решением суда изменена календарная очередность удовлетворения требований кредиторов с приоритетным погашением зарплатных долгов. Александр Николаев заверил, что «тем самым у нас появилась реальная возможность выплаты задолженности зарплаты».

"Второе. Параллельно велась работа в части законности переуступки долга. Весной 2019 года Верховный суд Российской Федерации, более точная дата — 8 мая 2019 года — разрешил работникам предприятия переуступать право требования долга по зарплате учредителю. Таким образом, собственник получил право выкупить долг по зарплате работника. На основании этого министерство заключило договоры цессии с работниками предприятия как правопреемника долгов по зарплате», — сказал вице-премьер, подчеркнув, что «после продажи имущества деньги будут возвращены в бюджет республики».

Главный транспортник Чувашии уточнил, что в настоящее время задолженность по зарплате погашена перед 700 работниками на сумму 61 млн рублей:

«Оставшаяся задолженность — 36 млн рублей (сложилась с января по май 2019 года в отношении тех сотрудников, которые сейчас продолжают работать с конкурсным управляющим, порядка 67 человек) — будет погашена за счёт реализации имущества, выставленного на торги в рамках конкурсного производства».

На вопрос главы фракции «Справедливая Россия» Игоря Молякова о том, как республика планирует решать проблемы с задолженностью на других предприятиях, министр сослался на то, что назначен на должность 30 апреля 2019 года, а до этого «два года был в другой системе немножко». На что член фракции ЛДПР Константин Степанов заметил, что при таком подходе министров «можно нанимать каждые три месяца, и каждый не будет отвечать за то, что сделано». Он также напомнил, что предыдущий министр транспорта предлагал решать проблему с задолженностью по зарплате за счёт бюджета, а также компенсировать все выпадающие доходы по перевозке пассажиров, однако предложение не было поддержано. Оппозиционер также поддержал члена фракции КПРФ Григория Данилова, поинтересовавшегося, «кто персонально ответит за развал предприятия», в результате чего «затыкаете дыры нашими деньгами, государственными, наших налогоплательщиков».

"Первое, что делалось и делается в настоящий момент, — анализируется деятельность, в том числе с соответствующими правоохранительными структурами, (на тему того) как вы говорите, кто создал эту ситуацию. Из числа руководства, в первую очередь, «Чувашавтотранса», и других лиц. Не буду здесь фамилии называть», — сказал министр транспорта, отказавшись от предложения парламентария назвать «антигероев».

"Собираются материалы соответствующие, которые будут переданы в правоохранительные органы в отношении тех лиц, которые так или иначе принимали участие (в деятельности предприятия)».

В результате 31 депутат проголосовал за принятие информации к сведению, пятеро проголосовали против, один воздержался.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 февраля 2018 года в отношении «Чувашавтотранса» было введено наблюдение. В сентябре Арбитражный суд Чувашии вынес решение о признании предприятия банкротом и открытии конкурсного производства. «Чувашавтотранс» обслуживал более 230 городских и пригородных маршрутов, два междугородных и 23 межобластных.

В июне 2019 года премьер-министр республики Иван Моторин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда правительства 57 млн рублей на погашение долгов по зарплате на «Чувашавтотрансе».

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