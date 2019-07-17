Нижний Новгород, , 17:03 — REGNUM

По состоянию на 1 июля регионы Приволжского федерального округа сократили просроченную задолженность по заработной плате на 21,2% по сравнению с июньскими данными или на 66 млн рублей. На эту дату общий объем долгов по зарплате в Поволжье составляет 245,5 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Росстата.

По данным ведомства, единственный регион, где нет задолженности по зарплатам — это Мордовия.

Четыре региона в течение месяца нарастили просроченную задолженность по зарплатам. Так, максимально долги увеличились в Пермском крае в 2,3 раза — до 16,9 млн рублей. На 77% вырос долг по зарплатам в Удмуртии — до 200 тыс. рублей. В Ульяновской области задолженность выросла на 12,8% и составила 800 тыс. рублей, долг по зарплатам в Марий Эл увеличился на 12,6% — до 4,7 млн рублей. В Кировской области объем задолженности в течение месяца не изменился, он составляет 37,1 млн рублей.

Лидером по сокращению зарплатных долгов стала Самарская область, где задолженность сократилась на 41,6% — до 10,5 млн рублей. В Оренбургской области объем долга снизился на 32% и составил 4,8 млн рублей. Задолженность в Пензенской области по зарплатам составила 3,4 млн рублей, сократившись на 28,1%. В Чувашии долги удалось сократить на 27,7% — до 35,9 млн рублей. Татария сократила сумму долга на 24,9% — до 65,5 млн рублей. Сумма задолженности по зарплатам в Саратовской области снизилась на 17,4% и составила 10,5 млн рублей.

В Башкирии долги по заработной плате сократились на 7,7% и составили на 1 июля 42,3 млн рублей. Нижегородская область сократила задолженность на 7,5% — до 12,9 млн рублей.

Во всех регионах Поволжья долг наблюдается в связи с отсутствием собственных средств предприятий.

Таким образом, четвёрка регионов, которые накопили самую крупную задолженность по зарплатам, сохраняется уже в течение нескольких месяцев: Татария, Башкирия, Кировская область и Чувашия.

В структуре задолженности по зарплатам в России доля регионов ПФО составляет 9,5%. Общий объем просроченной задолженности по зарплатам в России на 1 июля составил 2,569 млрд рублей в отношении 41 тыс. человек. Таким образом, средний объем просроченной задолженности по зарплате в России составляет 62,658 тыс. рублей. По сравнению с данными на 1 июня долги сократились на 12,4%.