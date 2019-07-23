Нур-Султан, , 11:09 — REGNUM

По состоянию на 1 июля 2019 года объем средств Национального фонда Казахстана составил 26,2 трлн тенге ($68,1 млрд), что на 18,6% больше, чем годом ранее. Об этом 23 июля сообщает аналитический портал Finprom со ссылкой на данные министерства финансов республики.

По сравнению с маем 2019 года в июне средства фонда выросли на 0,8%. Доходы Нацфонда по итогам первого полугодия выросли в три раза, до 2 трлн тенге ($5,2 млрд). Столь значительный рост этого показателя связан с увеличением инвестиционных доходов до 405,6 млрд тенге ($1 млрд). В 2018 году за этот же период наблюдались убытки в размере 785,4 млрд тенге ($2,04 млрд).

Кроме того, прямые налоги от предприятий нефтяного сектора составили 1,5 трлн тенге ($3,9 млрд), что на 10,5% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-мая 2019 года средства Национального фонда Казахстана составили 26 трлн тенге ($67,6 млрд), что на 12,3% больше, чем за первые пять месяцев 2018 года.

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