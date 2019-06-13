Средства Нацфонда Казахстана выросли за год на 12%

Нур-Султан, , 08:20 — REGNUM Средства Национального фонда Казахстана по состоянию на 1 июня 2019 года составили 26 трлн тенге ($67,6 млрд), что на 12,3% больше, чем годом ранее. Об этом 13 июня сообщает аналитический портал Finprom со ссылкой на данные министерства финансов.

За отчетный период доходы Национального фонда республики выросли на 14,1%, до 1,5 трлн тенге ($3,9 млрд). Почти весь доход фонда приходится на прямые налоги от предприятий нефтяного сектора.

Поступления от приватизации государственного имущества в горнодобывающей и обрабатывающей отраслях составили 13 млрд тенге ($33,8 млн), что на 65,3% больше, чем годом ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 мая 2019 года общие международные резервы Казахстана составили $86,4 млрд, что на 0,4% больше, чем месяцем ранее. Активы национального фонда выросли в январе-апреле на 2,2%, до $59,3 млрд.

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