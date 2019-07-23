Вашингтон, , 09:08 — REGNUM

Китайская компания Huawei объявила о сокращении более 70% сотрудников в своем подразделении Futurewei Technologies, которое находится на территории Соединенных Штатов, сообщает Reuters.

По данным издания, корпорация сократит более 600 из 850 сотрудников в офисах в Кремниевой долине, Сиэтле, Чикаго и Далласе. В компании объяснили это санкционной политикой Вашингтона в отношении Huawei.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае текущего года администрация США включила компанию Huawei в «чёрный список», что делает невозможным сотрудничество с ней американских компаний без получения специального разрешения.

В июне президент США Дональд Трамп заявил, что это решение может быть пересмотрено, однако политика США в отношении Huawei остаётся неопределённой.

Читайте также: В Huawei призвали США исключить компанию из черного списка