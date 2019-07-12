Шэньчжэнь, Китай, , 10:27 — REGNUM

Председатель правления Huawei Лян Хуа призвал власти Соединенных Штатов исключить компанию из черного списка. Об этом он заявил 12 июля на пресс-конференции в Шэньчжэне, передает портал «Тэнсюнь синьвэн».

«Считаем, что нужно не только отказаться от него, но и вовсе отменить этот черный список», — заявил Лян Хуа.

По его словам, компания предоставляет свои услуги более 3 млрд человек по всему миру, поэтому решение внести Huawei в черный список «является не только не справедливым, но и не соответствующим».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о готовности разрешить американским компаниям продавать оборудование Huawei, если оно не будет угрожать национальной безопасности. Позже стало известно, что администрация американского лидера намерена смягчить ограничения для компаний из США.

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