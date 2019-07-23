Петропавловск-Камчатский, , 04:34 — REGNUM

Камчатский край к 1 июля 2019 года сохранил свой госдолг неизменным. По данным Минфина РФ, задолженность региона осталась на уровне 4,1 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Госдолг региона не изменился за месяц — 4,1 млрд рублей. Из них 1 млрд приходится на государственные ценные бумаги, 3,1 млрд на бюджетные кредиты. Дорогих коммерческих кредитов и прочих обязательств регион не имеет.

Муниципальный долг составляет 486,4 млн рублей, что также аналогично задолженности предыдущего месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, Якутия обогнала Хабаровский край по размеру госдолга по состоянию на 1 июня 2019 года. По данным Минфина РФ, объём задолженности республики вырос с 51,1 млрд рублей в мае до 53,3 млрд рублей в июне. Хабаровский край, напротив, сумел снизить долг с 52,7 млрд в мае до 52,1 млрд к 1 июня.