Нью-Йорк, США, , 20:16 — REGNUM

Торги на Уолл-стрит проходят в «зеленой зоне», однако рост всех основных индексов пока нестабилен, 22 июля передает агентство Reuters.

К настоящему моменту индекс Dow Jones вырос на 1,37 пункта (0,01%), до 27 155,57 пункта, индекс S&P 500 вырос на 8,39 пункта (0,28%), до 2985,00 пункта, индекс Nasdaq вырос на 56,10 пункта (0,72%), до 7890,99 пункта.

На настроения инвесторов оказывает влияние неразрешенные торговые споры США и Китая, а также напряженное ожидание отчетов компаний «высокотехнологичного» сектора, в том числе Facebook и Amazon.

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