Нью-Йорк, США, , 17:03 — REGNUM

Фондовый рынок США начал неделю торгов с роста всех основных индексов, 22 июля передает агентство Reuters.

На открытии Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 19,98 пункта (0,07%), до 27 174,18 пункта, индекс S&P 500 вырос на 5,32 пункта (0,18%), до 2981,93 пункта, индекс Nasdaq вырос на 25,50 пункта (0,31%), до 8171,99 пункта.

На наступившей неделе американский рынок ожидает отчетов компаний Facebook и Amazon, а также продолжения торговых переговоров между США и Китаем.

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