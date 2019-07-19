Москва, , 11:35 — REGNUM

Госкорпорация «Росатом» и судостроительный комплекс «Звезда» намереваются в ближайшее время подписать контракт на строительство атомного ледокола «Лидер». Сроки остаются неизменными. Ввод ледокола планируется в ранее оговоренные срои — 2026−2027 годы — ссылается ТАСС на главу «Росатома» Алексея Лихачева.

«Что касательно ледокола «Лидер» с 2026—2027 годом, это подтверждено руководством «Звезды». Мы сейчас контракт подпишем», — отметил Алексей Лихачев.

Кроме того, глава «Росатома» сообщил, что пока не выбрана судоверфь для строительства четырех менее мощных ледоколов, работающих на сжиженном природном газе (СПГ). Их планируется задействовать для проходки от Обской губы до Карского моря и этот вопрос сейчас обсуждается между «Росатомом» и «Новатэком».

"У нас не закончена дискуссия с «Новатэком» на этот счет», — отметил Лихачев.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что полный ввод дальневосточного судостроительного комплекса «Звезда» запланирован на 2024 год. У предприятия уже подписаны контракты на строительство 37 судов различных типов с такими крупными заказчиками как «Роснефть», «Новатэк», «Совкомфлот» и «Газпром».

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«Лидер» является атомным ледоколом нового поколения проекта 10 510. Его мощность в 120 МВт позволит ему стать первым в мире ледколом, способным круглогодично преодолевать Северный морской путь при толщине льда до четырех метров, с коммерческой скоростью в районе 10 узлов. Срок эксплуатации рассчитан на 40 лет. По разным оценкам стоимость производства «Лидера» колеблется от 120 до 127,5 млрд рублей.